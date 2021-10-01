Нью-Йорк, США, 1 октября 2021, 20:09 — REGNUM Вопрос дипломатической напряжённости со стороны Эфиопии и проблему Северной Кореи обсудят члены Совбеза ООН на заседании сегодня, 1 октября, сообщила журналистам постпред Ирландии Берн Нейсон.
Она указала на вопиющий характер случившегося в Эфиопии: сотрудников ООН, «которые пытаются доставить помощь остро нуждающимся людям», выдворяют из страны.
Она добавила, что не менее тревожной является информация о новых ракетных испытаниях Северной Кореи. СБ ООН должен продемонстрировать, что испытания баллистических ракет неприемлемы.
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