СБ ООН готов провести заседание по Эфиопии и Северной Корее
Нью-Йорк, США, 1 октября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Вопрос дипломатической напряжённости со стороны Эфиопии и проблему Северной Кореи обсудят члены Совбеза ООН на заседании сегодня, 1 октября, сообщила журналистам постпред Ирландии Берн Нейсон.
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Совбез ООН
Она указала на вопиющий характер случившегося в Эфиопии: сотрудников ООН, «которые пытаются доставить помощь остро нуждающимся людям», выдворяют из страны.
«Мы не видим обоснованных причин того, почему семь сотрудников должны быть отозваны».
Она добавила, что не менее тревожной является информация о новых ракетных испытаниях Северной Кореи. СБ ООН должен продемонстрировать, что испытания баллистических ракет неприемлемы.