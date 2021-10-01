Челябинск, , 20:07 — REGNUM Депутат Заксобрания Челябинской области от ЛДПР Оксана Астапенкова решила сдать свой мандат. Об этом она написала в соцсетя.

Заксобрание Челябинской области

Ural-66

Она отметила, что на прошедшей конференции областного отделения ЛДПР обсуждали стратегические направления по укреплению и развитию этой партии на Южном Урале. Астапенкова предложила глубоко проанализировать деятельность всех депутатов ЛДПР в местном самоуправлении и, если есть необходимость, спланировать для них соответствующую образовательную программу, но главное — помочь координаторам и депутатам решать проблемы, с которыми к ним идут жители.

Ответственность за это направление единогласно возложили на неё. «Работа предстоит большая, ответственная, поэтому я приняла решение о сложении полномочий депутата, но остаюсь работать в Законодательном собрании региона во благо моих земляков и поддержки депутатов», — написала депутат.

Местные журналисты уже предположили, что её место займёт Виталий Пашин. Ранее он собирался снова стать депутатом Госдумы, но не прошёл по итогам выборов.