Бишкек, 1 октября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. После повышения тарифов на электроэнергию доходы энергетического сектора Киргизии могут вырасти на 476 млн сомов (408 млн рублей). Об этом заявил министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев на пресс-конференции сегодня, 1 октября.

Киргизский сом

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По словам высокопоставленного чиновника, правительство республики намерено поднять расценки на энергоснабжение не раньше июня 2022 года.

«Тарифы для населения пока остаются прежними. Но для небытовых потребителей новые тарифы вступят в силу уже с 15 октября 2021 года», — подчеркнул глава энергетического ведомства и призвал граждан и бизнес экономить электричество.

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