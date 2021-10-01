Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» планирует отметить 15-летие компании, устроив онлайн-мероприятие. Информация об этом появилась на сайте сервиса.

Ru.m.wikipedia.org Эмблема «ВКонтакте»

Пользователи соцсети смогут присоединиться к «онлайн-вечеринке» через сервис «VK Чекбэк». «Каждый пользователь «ВКонтакте» может занять место за виртуальным праздничным столом, выбрать «блюдо» и получить подарок», — говорится в сообщении.

Добавим, что информация о победителях призов появится в сервисе «VK Чекбэк» 10 октября и 17 октября 2021 года. Среди призов указаны различная бытовая техника, подписки и бонусы, а также многое другое.