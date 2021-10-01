Москва, 1 октября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не врёт и действительно вернулся с Украины на свою историческую родину, то это закончится для него весьма плачевно. Об этом 1 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Последняя гастроль Саакашвили. Думаю, нам надо обратиться к Тбилиси и попросить выдать военного преступника Саакашвили в руки России», — сказал Коротченко.

Взамен Москве следует предложить Тбилиси серьезные экономические бонусы, в частности, более широкий доступ грузинских товаров на российские рынки.