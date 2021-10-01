В США столкнулись самолёт и вертолёт. Погибли люди
Вашингтон, 1 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В небе американского штата Аризона произошло столкновение двух воздушных аппаратов, сообщает 1 октября местный телеканал ABC15.
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На месте авиакатастрофы
На данный момент известно о двоих погибших людях.
По информации телеканала, самолёт и вертолёт столкнулись в воздухе утром в районе аэропорта Чэндлер.
После столкновения вертолет рухнул и загорелся, находившиеся в нем два человека погибли.
Причины столкновения пока не выяснены.