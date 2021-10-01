Вашингтон, 1 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В небе американского штата Аризона произошло столкновение двух воздушных аппаратов, сообщает 1 октября местный телеканал ABC15.

50.mchs.gov.ru На месте авиакатастрофы

На данный момент известно о двоих погибших людях.

По информации телеканала, самолёт и вертолёт столкнулись в воздухе утром в районе аэропорта Чэндлер.

После столкновения вертолет рухнул и загорелся, находившиеся в нем два человека погибли.

Причины столкновения пока не выяснены.