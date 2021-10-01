Москва, , 20:17 — REGNUM Властям России следует потребовать от Тбилиси выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом 1 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Взамен Грузии следует предложить весомые экономические бонусы. В частности, можно закупать в больших объемах минеральную воду и вина.

«Всё простим. Отдайте нам клоуна и военного преступника Саакашвили. Мы его приговорим. Будет отбывать свой срок на Колыме», — сказал Коротченко.

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