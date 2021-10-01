Москва, 1 октября, 2021, 21:19 — ИА Регнум. Телеведущий Александр Масляков прокомментировал запуск шоу на телеканале ТНТ под названием «Игра». Об этом 1 октября пишет издание «Комсомольская правда».

Government.ru Александр Масляков

Масляков признался, что не видел шоу, однако слышал о нём и знает, что эта программа является аналогом КВН. «Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 млн рублей», — прокомментировал телеведущий. «Аморально делать такие ставки для того, чтобы сыграть в КВН, понимаете?» — заявил Масляков.

ИА REGNUM напоминает, что в сентября 2021 года на телеканале ТНТ состоялась премьера шоу «Игра», в котором приняли участие известные комики и бывшие КВН-щики. По формату шоу похоже на популярную телеигру, однако в нём отличная система оценивания и победитель получает приз в размере 30 млн рублей.