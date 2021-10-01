Москва, 1 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Оборот предприятий общественного питания в России в августе вырос на 18,2% в годовом выражении и составил 164,1 млрд рублей. Такие данные приводит 1 октября Росстат.

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За январь-август текущего года оборот общепита составил 1,178 трлн рублей, увеличившись на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Росстате уточнили, что при оценке показателя учитывался оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.