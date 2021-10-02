Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Более 20 нынешних и бывших сотрудников обвинили компанию Джеффа Безоса Blue Origin в несоблюдении надлежащих протоколов безопасности, а также пожаловались на токсичную рабочую среду, сообщает 1 октября Associated Press.

Джефф Безос Daniel Oberhaus

Работники утверждают, что в компании царит сексизм. Отмечается, что «многие руководители высшего звена были известны тем, что постоянно вели себя неподобающим образом с женщинами». Они также рассказали, что многие руководители компании демонстрировали явное предубеждение в отношении женщин.

Кроме того, группа заявила, что Blue Origin, похоже, была больше сосредоточена на том, чтобы опередить миллиардеров Ричарда Брэнсона и Элона Маска, чем на решении проблем безопасности, которые могли влиять на график работ.

Напомним, что в США в 2006 году было основано движение #MeToo активисткой, выступающей за права женщин. Одним из самых громких скандалов, запустивших волну обвинений в адрес публичных фигур, стал скандал, возникший в 2017 году вокруг фигуры голливудского продюсера Харви Вайнштейна. 26 февраля 2019 СМИ сообщили, что бывшая сотрудница Дональда Трампа обвинила президента США в том, что в 2016 году он насильно поцеловал её.