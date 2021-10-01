Нью-Йорк, США, 1 октября, 2021, 19:51 — ИА Регнум. Вопрос высылки дипломатов ООН из Эфиопии обсуждался 1 октября премьер-министром республики Абием Ахмедом и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщил журналистам зампредставителя главы ООН Фархан Хак.

Aron Simeneh Абий Ахмед Али

Переговоры были проведены по телефону. По словам Хака, Генсек ООН разъяснил главе правительства Эфиопии, что «принцип «персона нон грата» относится к двусторонним отношениям между государствами, но не к ООН»

В связи с этим сотрудники ООН, высылки которых затребовала Аддис-Абеба, останутся в республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, власти Эфиопии потребовали высылки семерых сотрудников ООН из страны в связи с их попытками вмешиваться в дела республики.