Тбилиси, 1 октября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Генеральный директор оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия вызвался защищать права задержанного грузинскими властями Михаила Саакашвили. По его словам, сегодня он и адвокат Дмитрий Садзаглишвили посетят Михаила Саакашвили в тюрьме №6 города Рустави.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

«Сегодня я, Ника Гварамия, беру на себя защиту прав Михаила Саакашвили. Сегодня я собираюсь пойти в тюрьму, увижу его, поговорю с Народным защитником (Омбудсменом) и поеду в Рустави. Насколько нам известно, Саакашвили находится в тюрьме в Рустави», — заявил Гварамия.

Напомним, что вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о задержании бывшего президента Михаила Саакашвили.