Вашингтон, 1 октября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты очень сильно уступают России в деле освоения и контроля пространства Арктики, сообщает 1 октября издание The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Со ссылкой на мнение бывшего сотрудника американского Минфина и бывшего члена Комиссии по изучению арктического региона Томаса Данса, издание заявляет об угрозе проигрыша Вашингтона в борьбе за Арктику.

«Выиграв холодную войну, мы теперь проигрываем ледяную», — цитирует издание слова Данса.

Отмечено, что Россия осваивает арктические территории «стремительными темпами», и это может принести ей огромную прибыль уже в ближайшее время.

По словам Данса, причинами такой ситуации являются слабое финансирование развития арктической инфраструктуры Белым домом, а также подавляющее превосходство российского флота в Арктике, особенно по количеству атомных ледоколов.