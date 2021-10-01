Челябинск, 1 октября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Два депутата Заксобрания Челябинской области перешли в Госдуму. В связи с этим их полномочия досрочно прекращены, сообщает пресс-служба регионального законодательного органа.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Речь идёт о представителях «Единой России» Владимире Павлове и Олеге Голикове. В Заксобрании эти депутаты являлись заместителями председателя. От этих обязанностей они, соответственно, освобождены.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму состоялись 17−19 сентября.