Москва, 1 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в августе 2021 года снизился до 4,4% от экономически активного населения, что является самым низким показателем с августа 2019 года. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 1 октября докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Антонио Берни. Безработица. 1934

Напомним, уровень безработицы в июле составлял 4,5%, в июне — 4,8%, в мае — 4,9%, в апреле — 5,2%, в марте — 5,4%, в феврале — 5,7%, в январе — 5,8%.

Согласно данным Росстата, в августе 3,4 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней в течение недели.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе, согласно оценке Росстата, составила 75,6 миллиона человек.