Вашингтон, 2 октября, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Новый опрос выявил падение популярности президента США Джо Байдена, сообщает 1 октября Associated Press со ссылкой на Центр исследований общественных отношений Associated Press-NORC.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Среди опрошенных 50% одобряют деятельность Байдена, а 49% не одобряют. В августе его поддерживали 54%, а в июле — 59%.

Напомним, что с июля рейтинг одобрения Байдена немного снизился среди демократов (с 92% до 85%) и среди представителей партии независимых, которые не склоняются ни к одной из партий (с 62% до 38%). Только 11% республиканцев одобряют президента, что соответствует июльскому показателю.

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байденадо 41%. Это выявил опрос, проведенный USA Today совместно с социологической службой Университета Суффолк.