Вашингтон, 1 октября 2021, 19:39 — REGNUM Виртуальная встреча представителей трёх десятков стран будет проведена по инициативе США в октябре на тему кибербезопасности, передаёт 1 октября CNN.
Инициатором выступил американский президент Джо Байден. Вашингтон рассчитывает добиться «ускорения сотрудничества в борьбе с киберпреступностью», а также налаживания работы правоохранителей на международном уровне.
Одним из направлений станет проблема незаконного использования криптовалюты. Также будут обсуждаться вопросы противодействия вирусам-вымогателям.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, Байден объявил октябрь 2021 года «месяцем осведомлённости о кибербезопасности».
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