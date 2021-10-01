Брюссель, 1 октября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал достигнутое 30 сентября при посредничестве ЕС соглашение о деэскалации напряженности на севере Косово и Метохии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице генсека НАТО в «Твиттере» 1 октября.

President.gov.ua Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, в реализации соглашения ключевую роль сыграет KFOR (военная миссия под руководством НАТО в Косово — ИА REGNUM).

Также в сообщении подчеркивается, что НАТО останется в тесном контакте с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти.

«НАТО поддерживает диалог (Белграда и Приштины — ИА REGNUM) под эгидой ЕС и другие усилия, направленные на нормализацию отношений Белграда и Приштины как единственного пути к достижению долгосрочного политического соглашения и стабильности в регионе», — отметил Столтенберг.

Напомним, что кризис на севере Косово и Метохии разгорелся после того, как Приштина 20 сентября запретила использование сербских автомобильных номеров на территории края. Сербы, проживающие на севере Косово заблокировали два главных контрольно-пропускных пункта на административной линии с центральной Сербией — Ярине и Брняк.

Белград и Приштина 30 сентября договорились, что сербы разберут баррикады, полицейские сепаратистского Косово покинут север края, а контроль КПП Ярине и Брняк в течение двух недель будет осуществлять KFOR. Автомобилисты в течение шести месяцев смогут использовать на севере края сербские номера, но при этом они должны заклеивать государственную символику Сербии пока их автомобили находятся на территории Косово и Метохии.