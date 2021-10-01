1 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 20:23 — REGNUM В США 29 сентября протестующие иммигранты на 30 минут остановили движение на мосту «Золотые ворота» в Сан-Франциско, призывая Конгресс принять законопроект о гражданстве для переселенцев.

Welcome Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Иммигрантские общины не могут ждать еще 20 лет невыполненных обещаний. Всеобъемлющий путь к гражданству будет способствовать росту экономики США», — говорится в заявлении организаторов акции протеста.

Протестующие также заявили, что выдача гражданства 11 миллионам иммигрантов увеличит валовой внутренний продукт США на общую сумму в $1,7 трлн за 10 лет, создаст 438 800 новых рабочих мест и повысит заработную плату для работников без документов и американских работников.

«Настало время для обеспечения экономической справедливости, климатической справедливости и гражданства для всех», — говорится в заявлении.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Они просто должны быть готовы потратить время и усилия, чтобы добиться этого. А они хотят, чтобы им гражданство преподнесли на блюдечке», — осуждает tomflips.

«Нам нужна стена на границе. Нам нужен президент Трамп. Он не был идеальным, но он был здравомыслящим лидером и человеком, который стремился защитить нас, точка», — пишет Boohoo99.

Мексиканские мигранты в США Цитата из х/ф «Как вор у вора дубинку украл». Реж. Джо Менендес. 2007. США

«Забавно, но эти глупые дети слишком невежественны, чтобы понять, что то, что они делают, им не помогает. Когда вы загоняете в ловушку людей на мосту, которые пытаются попасть на работу, домой, к врачу, к близкому человеку в беде… вы можете вызвать только их ненависть. Никто на этом мосту не встанет на их сторону и не посочувствует (тому, что не заслуживает сочувствия). Так что продолжайте, маленькие невежды… С каждым днем вы показываете все большему количеству людей, почему никто не обращает внимания на ваши маленькие истеричные протесты», — осуждает cpatriot703.

«Эти преступники, не уважающие наши законы, культуру и людей, перейдут к внутреннему терроризму и будут нападать на законопослушных граждан, если не получат все, что им положено», — предупреждает james089.

«Одна из больших насущных проблем — предоставление автоматического гражданства тому, кто родился на территории США. Эти так называемые «якорные дети» и последующее разрешение въезда родственникам по цепочке — проблема, которая не привлекает особого внимания. Вы бы хорошо отнеслись к тем, кто вломился в ваш дом без разрешения? На этом фоне привитые канадцы не могут приехать на американские предприятия. Жалко», — переживает scoop51.

«Права иммигрантов оказались гораздо важнее, чем американские граждане, оставшиеся в Афганистане», — отмечает survive3moreyears.

«Каждое решение, которое принимает президент США, всегда должно быть в интересах граждан США, а не иностранцев!» — указывает liberaser.

«Итак, давайте разберемся, у нас есть кучка нелегалов, блокирующих движение на дорогах, чтобы потребовать, чтобы мы дали гражданство? Только в Америке такое может сойти с рук», — злится Dr.Gori.

«Арестуйте их всех и депортируйте. Они не имеют права протестовать против нашего правительства», — отвечает Hydrogenscientist916.

«Вот тогда уровень преступности поднимется. Они начнут воровать и брать то, что, по их мнению, они заслуживают. Это похоже на то, как сейчас чувствует себя наша администрация», — уверен Mombythelake627.

«Проблема в том, что Обама, а теперь и Байден незаконно отправляют неприемлемых иностранцев во внутренние районы страны вместо того, чтобы их вывезти», — пишет 946towguy813.

«А я и не знал, что у них есть право требовать что-либо…» — комментирует just_admit_it.

«95% или более этих так называемых «иммигрантов» никогда не ассимилируются в американском обществе. Это враги, не заблуждайтесь. Не зря администрация Байдена запретила слово «ассимилироваться», — напоминает daimler.

Мигранты

Ранее Лора Райс, экс-заместитель главы министерства внутренней безопасности (DHS) США, рассказала, что администрация президента США Джо Байдена, партия демократов и левое движение позволили случиться миграционному кризису на американо-мексиканской границе, потому что они рассматривают мигрантов из стран Центральной и Южной Америки как потенциальных избирателей-демократов.

По словам Райс, ситуация с кризисом на границе и душераздирающими историями о брошенных детях является спланированной: «Администрация в Белом доме находится четыре месяца, и цифры продолжают расти. Они знают, что в прошлом работало, и все же они решили отменить программы других политиков. Они видят в этих мигрантах тех, кто в будущем проголосует за демократов, это все вопрос власти левых».