Подгорица, 1 октября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. В Черногории задержан экс-директор скандально известного Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, сообщает 1 октября местное издание Vijesti.

Убийства

По некоторым данным, задержание Исмаилова было произведено в Подгорице по запросу российских правоохранителей.

Напомним, Тельман Исмаилов был объявлен в международный розыск в ноябре 2017 года по обвинению в организации убийств бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева. Проходившие по этому делу брат Исмаилова Рафик и Мехман Керимов дали признательные и свидетельские показания на Исмаилова.

По информации Минюста РФ, Тельману Исмаилову в России грозит пожизненное заключение.