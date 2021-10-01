Москва, 1 октября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2021 года сократилась на 6,5% по сравнению с июнем, а рост в годовом выражении замедлился до 2,2% с 3,3% месяцем ранее. Такие данные приводятся в опубликованном 1 октября докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

За январь-июль 2021 года реальные зарплаты выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в июле, по оценке ведомства, составила 55 170 рублей.

В номинальном выражении среднемесячная начисленная зарплата в июле сократилась на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а её рост в годовом выражении замедлился до 8,8% с 11,7% в июне.