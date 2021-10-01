Москва, , 19:28 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») призвал перестать церемониться с Чехией в связи с призывом чешского дипломата объявить газовую войну России.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вот такие Бартушки нам явно не братушки! И это нам с ними пора уже перестать церемониться: и на персональном уровне, и на государственном», — отметил Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка призвал Европу перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявление газовой войны России назвали наивным