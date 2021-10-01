Рим, 1 октября, 2021, 19:26 — ИА Регнум. В Риме 1−3 октября пройдет серия акций, организованная людьми с ограниченными возможностями и для них.

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В ходе мероприятий планируется обсудить вопросы, связанные с трудоустройством и работой граждан с ограниченными возможностями, освещением их проблем в СМИ, финансированием системы здравоохранения в Италии.

3 октября, в воскресенье, серия акций должна завершиться масштабным «парадом» в центре итальянской столицы.