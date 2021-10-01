Тбилиси, , 19:53 — REGNUM Экстренная пресс-конференция премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, посвящённая задержанию Михаила Саакашвили, и показанная Первым каналом грузинского телевидения, длилась всего около трёх минут.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

Ираклий Гарибашвили был чрезвычайно лаконичен и не раскрыл подробностей задержания Саакашвили. Гарибашвили лишь сообщил, что грузинские спецслужбы провели операцию на самом высоком уровне и, что все передвижения Саакашвили находились под контролем грузинских силовых структур.

Гарибашвили также выразил благодарность министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури и главе Службы государственной безопасности Григорию Лилуашвили.

После этого Гарибашвили, невзирая на шум, поднятый журналистами, покинул пресс-конференцию.

Напомним, что в ночь на 1 октября бывший президент Михаил Саакашвили объявил, что он прибыл на территорию Грузии.