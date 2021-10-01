Москва, 1 октября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Госдуме опровергли наличие политики в решении Венгрии подписать с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Без соглашения с Газпромом венгерским потребителям пришлось бы платить за газ гораздо больше. Никакой политики, речь о более выгодных условиях, как, к слову, и в случае с «Северным потоком — 2», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что решение Венгрии вызвало резкую реакцию со стороны Киева — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в частности, пригрозил некими «ответными шагами».

«Одним из них, надо полагать, станет обращение Украины в Еврокомиссию для оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству», — допустил глава комитета Госдумы.

Позицию Киева он охарактеризовал как «яркий пример политического двоемыслия и лицемерия».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал достаточно прямой ответ на все претензии, указав, что он подотчетен только своим избирателям и «точка зрения Украины в ситуации с поставками газа не может учитываться», добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 октября цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1 тыс. куб. м. На этом фоне власти Франции приняли решение заморозить цены на газ и электричество. А специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка призвал Европу перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.

Читайте также:Украине предложили дать Венгрии взятку