Йошкар-Ола, 1 октября, 2021, 19:19 — ИА Регнум. В Марий Эл передано в суд уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Йошкар-Олы, обвиняемого во взятке в особо крупном размере в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полицейский

По версии следствия, занимая пост оперуполномоченным одного из территориальных подразделений МВД вместе с другими сотрудниками обвиняемый получил взятку на сумму 14 млн рублей за покровительство и непривлечение к уголовной ответственности лиц, которые организовали подпольное казино в республике.

В ходе следствия с обвиняемым заключено досудебное соглашение, его условия мужчина выполнил, на этом основании прокуратура республики вынесла представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.

Уточняется, что санкции статьи 290 ч.6 УК РФ предполагают наказание в виде штрафа от 3 до 5 млн рублей, или от 80-кратного до 100-кратного размера взятки, или лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Дело расследовалось отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске суд вынес приговор бывшим прокурору и полицейским, а также бизнесмену, которых обвиняли в мошенничестве и покушении на взятку.