Челябинск, 1 октября, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Челябинской области на помощь врачам снова пришли студенты-ординаторы. Об этом сообщила на брифинге первый замгубернатора региона Ирина Гехт.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

В частности, они начали обзванивать пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Чиновница выразила надежду на то, что таким образом удастся обеспечить за состоянием граждан соответствующее наблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области снова растёт число выявляемых носителей коронавируса.