Москва, 1 октября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Призыв чешского дипломата объявить «газовую войну» России было ожидаемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил депутат Госдумы VII созыва Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Что значит объявить России газовую войну? Это означает оставить европейцев без газа, ведь треть европейского газа поступает из России. Европа без газа не перезимует. Это наивно», — заявил Емельянов.

Он указал на то, что в Европе идеология русофобии господствует над конкретными интересами конкретных людей и стран целиком.

«Ради русофобской антироссийской идеологии они поступаются своими экономическими интересами. Заявление в этом русле было вполне ожидаемым», — сказал Емельянов.

Европе нужно занять «жесткую позицию потребителей» в вопросах, связанных с ценами на газ, считает специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка. Чешский дипломат призвал Европу перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.