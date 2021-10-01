Нижний Новгород, 1 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Сотрудники управления экономической безопасности совместно со спецназом Росгвардии задержали трех жителей Нижнего Новгорода, занимавшихся незаконными банковскими операциями. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области сегодня, 1 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

По версии следствия, подозреваемые, не имея соответствующей лицензии, в течение трех лет предоставляли гражданам и компаниям нелегальные услуги по открытию и ведению банковских счетов, переводу и обналичиванию крупных денежных сумм.

Финансовые операции они осуществляли, имея доступ к ключам системы «Клиент-Банк» и расчетным счетам аффилированных с ними фиктивных организаций. Деньги злоумышленники переводили подконтрольным фирмам, а затем выводили на банковские карты и передавали клиентам.

Таким образом, за время своей нелегальной деятельности подпольные банкиры незаконно заработали свыше 50 млн рублей.

Против задержанных нижегородцев возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Теперь им грозит до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.