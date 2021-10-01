Йошкар-Ола, 1 октября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Верховный суд Марий Эл признал виновным по делу о реабилитации нацизма 45-летнего жителя Йошкар-Олы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Марина Брутян Майданек — лицо нацизма

Установлено, что в период с марта 2016 года по декабрь 2019 года мужчина размещал в сообществе «Типичная Йошкар-Ола» социальной сети «Вконтакте» материалы, содержащие ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй Мировой и Великой Отечественной войны.

Эти комментарии, статьи, видеофайлы и изображения искажали историю России, одобряли идеологию фашизма, а также противоречили выводам приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей с рассрочкой на 45 месяцев.

Преступление было выявлено сотрудниками ЦПЭ (Центра по противодействию экстремизму) управления МВД по Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летнего жителя Башкирии подозревают в преступлении по аналогичной статье. По версии следствия, молодой человек опубликовал на общедоступном сайте «Банк Памяти» заявку на размещение в День Победы в Великой Отечественной войне на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографию германского фельдмаршала Пауля Людвига Эвальда фон Клейста, который был осужден Верховным судом СССР как нацистский преступник.

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