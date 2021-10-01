Москва, 1 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Международный онлайн-урок проведён 1 октября 2021 года движением «Волонтёры Победы» в день 75-летию со дня завершения Нюрнбергского процесса, передаёт корреспондент.

Подсудимые Нюрнбергского процесса во время оглашения приговора 1 октября 1946 года

Включения вели сразу из четырёх мест — из Музея Победы на Поклонной горе в Москве, с мемориалов в Крыму, из города-героя Сталинграда и из Государственном музея Аушвиц-Биркенау в Польше.

Зрителям онлайн-урока рассказали, кого и за что судили в Нюрнберге, почему этот процесс называют Судом народов, кто был главным государственным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе.

Им показали недавно рассекреченные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории оккупированной Сталинградской области, а также о том, что свидетельства злодеяний нацистов в концентрационных лагерях, таких как Дулаг-205, стали основой доказательной базы с советской стороны на Нюрнбергском процессе.

Во время мероприятия жительница блокадного Ленинграда Ирина Георгиевна Булина рассказала о том, что пережила в войну, когда ей было восемь лет. День своего рождения она встречала под бомбёжкой. Блокадница помнит от первого и до последнего дня первую блокадную зиму: голод, смерти родных и близких, как родители лежали ночью на полу чужой коммунальной квартиры и согревали её, чтобы она не замерзла.

Лидер «Волонтёров Победы» Ольга Амельченкова рассказала, что «по сей день заводятся уголовные дела по совершенным нацистами преступлениям».

«Мы должны помнить нашу историю, не забывать подвиги, совершённые во имя мира. И очень ценно, что зрителями урока стали более 90 тысяч человек, а к его созданию присоединились добровольцы и историки не только в разных уголках России, но и за рубежом».
Ольга Амельченкова