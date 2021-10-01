Москва, 1 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Международный онлайн-урок проведён 1 октября 2021 года движением «Волонтёры Победы» в день 75-летию со дня завершения Нюрнбергского процесса, передаёт корреспондент.

Подсудимые Нюрнбергского процесса во время оглашения приговора 1 октября 1946 года

Включения вели сразу из четырёх мест — из Музея Победы на Поклонной горе в Москве, с мемориалов в Крыму, из города-героя Сталинграда и из Государственном музея Аушвиц-Биркенау в Польше.

Зрителям онлайн-урока рассказали, кого и за что судили в Нюрнберге, почему этот процесс называют Судом народов, кто был главным государственным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе.

Им показали недавно рассекреченные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории оккупированной Сталинградской области, а также о том, что свидетельства злодеяний нацистов в концентрационных лагерях, таких как Дулаг-205, стали основой доказательной базы с советской стороны на Нюрнбергском процессе.

Во время мероприятия жительница блокадного Ленинграда Ирина Георгиевна Булина рассказала о том, что пережила в войну, когда ей было восемь лет. День своего рождения она встречала под бомбёжкой. Блокадница помнит от первого и до последнего дня первую блокадную зиму: голод, смерти родных и близких, как родители лежали ночью на полу чужой коммунальной квартиры и согревали её, чтобы она не замерзла.

Лидер «Волонтёров Победы» Ольга Амельченкова рассказала, что «по сей день заводятся уголовные дела по совершенным нацистами преступлениям».