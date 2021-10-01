Мурманск, 1 октября, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил пострадавшего при нападении на здание регионального правительства охранника. Об этом глава региона сообщил на своей странице «Вконтакте».

Pixabay.com Охранник

"Наш сотрудник Игорь Робертович Кореневский после того, как нападавший бросил первую бутылку с зажигательной смесью в здание Правительства Мурманской области, сразу нажал тревожную кнопку. Увидев, как злоумышленник достаёт вторую бутылку, Игорь Робертович ринулся на улицу его обезвреживать и застал врасплох. Благодаря этому зажигательная смесь попала в стену, а не в деревянную дверь. После, не дожидаясь пожарных, он самостоятельно ликвидировал возгорание. От всей души поблагодарил его за самоотверженное выполнение служебного долга и пожелал скорейшего выздоровления», — написал губернатор.

Подписчики Чибиса нашли поступок охранника достойным благодарности, выраженной не только в словах.

«Как то скромно оценили риск сотрудника, думаю он возможно не мало жизней спас от пожара и его последствий дожидавшись пожарных», — написал Вадим Вадимкин.

«Надеюсь, не только грамота? А то, прям обидно за человека…», — побеспокоилась Татьяна Моисеева.

«Премию лучше дайте и лечение», — посоветовала Марина Наумчук.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в ночь на 1 октября около 01:30. Нападение зафиксировали камеры наружного наблюдения. Преступник с места происшествия скрылся.