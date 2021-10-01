Тбилиси, 1 октября 2021, 19:03 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, заявил 1 октября на брифинге грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По его словам, экс-президент помещён в пенитенциарное учреждение.
«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», — сказал Гарибашвили.
Напомним, ранее Саакашвили утверждал в соцсетях, что находится на территории Грузии в городе Батуми, а также призывал своих сторонников к борьбе.
Как сообщало ИА REGNUM, властями Грузии Михаил Саакашвили давно объявлен в розыск по обвинению в уголовных преступлениях.
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