Тбилиси, , 19:03 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, заявил 1 октября на брифинге грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, экс-президент помещён в пенитенциарное учреждение.

«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», — сказал Гарибашвили.

Напомним, ранее Саакашвили утверждал в соцсетях, что находится на территории Грузии в городе Батуми, а также призывал своих сторонников к борьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, властями Грузии Михаил Саакашвили давно объявлен в розыск по обвинению в уголовных преступлениях.

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