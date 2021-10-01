Тбилиси, 1 октября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан, заявил 1 октября на брифинге грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, экс-президент помещён в пенитенциарное учреждение.

«Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан», — сказал Гарибашвили.

Напомним, ранее Саакашвили утверждал в соцсетях, что находится на территории Грузии в городе Батуми, а также призывал своих сторонников к борьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, властями Грузии Михаил Саакашвили давно объявлен в розыск по обвинению в уголовных преступлениях.