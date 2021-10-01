Тбилиси, 1 октября, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает грузинский телеканал «Рустави-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

"Разыскиваемый Михаил Саакашвили задержан, он переведен в пенитенциарное учреждение. Наши правоохранители провели мероприятие по задержанию Михаила Саакашвили на самом высоком уровне.

Наши службы располагали информацией о его передвижении. Начиная с Украины и заканчивая Грузией, и процесс был под полным контролем. Были приняты соответствующие меры, и время, и место были выбраны таким образом, чтобы создать минимальные препятствия для задержания. Я хотел бы поблагодарить министра внутренних дел и главу Службы государственной безопасности и всех сотрудников, причастных к этому беспрецедентному событию», — заявил Ираклий Гарибашвили.

Напомним, что сегодня, 1 октября, Михаил Саакашвили объявил, что он находится на территории Грузии, в городе Батуми.