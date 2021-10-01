Белград, 1 октября, 2021, 22:09 — ИА Регнум. В соглашении, которое было достигнуто 30 сентября в Брюсселе между представителями Белграда и Приштины, касающемся использования автомобильных номеров на территории Косово и Метохии, самым главным является то, что так называемая специальная полиция сепаратистского Косово покинет север края, и то, что с автомобилей сербов, проживающих на севере, не будут снимать сербские номера. Об этом 1 октября заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович, который возглавил сербскую делегацию в Брюсселе.

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«Главное, что получил наш народ с этим соглашением, это то, что уходит «Росу» (так называемая специальная полиция Косово — ИА REGNUM) и что приходит KFOR, что дополнительно усиливает резолюцию 1244. У наших людей не будут отнимать автомобильные номера с знаком «КМ», что важно для свободы передвижения», — заявил Петкович телеканалу РТС.

Петкович отметил, что он доволен достигнутым соглашением, особенно с учетом того, насколько ситуация сложная. Он добавил, что в Брюсселе будет обсуждаться также вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов.

«Мы не отказались от Сообщества сербских муниципалитетов. Нет бесплатного обеда в Брюсселе, за это (что было достигнуто в ходе переговоров — ИА REGNUM)мы должны были бороться», — сказал Петкович.

Напомним, что кризис, возникший 20 сентября на севере Косово и Метохии из-за отказа Приштины признавать автомобильные номера Сербии, был разрешен в ходе переговоров в Брюсселе при посредничестве спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака.