Москва, 1 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Подводный носитель стратегических глубоководных беспилотников «Посейдон» атомоход «Белгород» завершит прохождение государственных испытаний, сообщает 1 октября ТАСС со ссылкой на генерального директора ПО «Севмаш» Михаила Будниченко.

Цитата из видео Министерства обороны России Океанская многоцелевая система «Посейдон»

По его словам, вместе с АПЛ «Белгород» испытания также проходят атомные субмарины «Новосибирск» и «Князь Олег». Он отметил, что работы по сдаче этих субмарин идут по графику.

«На очереди — «Новосибирск», «Князь Олег» и «Белгород». Эти корабли до конца года должны выполнить еще несколько выходов в море на заводские и государственные испытания. На сегодня все работы по сдаточным АПЛ укладываются в графики. Корабли хорошо себя показывают в море, подтверждая свои характеристики», — рассказал Будниченко.

При этом он сообщил, что стапель «Севмаша» после передачи этих подлодок военным, не останется пустым.

«В этом году были заложены еще две атомные субмарины — «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта «Борей-А». Они замкнули линейку крейсеров стратегического назначения, строительство которых сегодня ведется в заводских эллингах. Продолжаются работы и на многоцелевых АПЛ», — рассказал Будниченко.

Кроме того, генеральный директор ПО «Севмаш» подчеркнул, что текущий год стал самым напряжённым для производства.