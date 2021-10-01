Тамбов, 1 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе рабочей поездки в Мучкапский район посетил агропромышленное предприятие, Дом детского творчества, навестил ветерана-блокадника и пообщался с местными жителями, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Губернатора Тамбовской области Александр Никитин навестил ветерана-блокадника Анатолия Бизюкина

Тамбовский губернатор продолжает рабочие поездки в муниципальные образования региона. Сегодня, 1 октября, он посетил Мучкапский район. Здесь успешно работает семенной завод группы компаний «АСБ». Это современное агропромышленное предприятие с полным циклом производства семян от приёмки материала до отпуска высококачественных семян зерновых культур.

В подготовке семенного материала задействованы многоуровневая линия очистки производительностью 100 тонн в час, зерносушильный комплекс производительностью 30 тонн в час, станция заполнения мешков семенами. На складе готовой продукции единовременно могут храниться 27 тыс. тонн семян. Действует элеватор для хранения товарного зерна мощностью 50 тыс. тонн. При элеваторе действует отдельный зерносушильный комплекс, весовое хозяйство, лаборатория по анализу образцов зерна.

Губернатор Александр Никитин осмотрел производство, пообщался с коллективом завода, обсудил с руководством предприятия дальнейшие перспективы развития.

Следующим пунктом поездки губернатора стал Дом детского творчества в поселке Мучкапский. Новое здание открылось в сентябре 2014 года. Здесь около 300 жителей района занимаются различными видами творчества — от танцев до конструирования с помощью лего-наборов. Кабинеты укомплектованы всем необходимым для обучения — компьютерной техникой, наборами лего-конструкторов, швейными машинками, фотоаппаратами, видеокамерами, туристическим оборудованием и другим. В планах также создание верёвочного городка для подготовки юных туристов.

Воспитанники Дома детского творчества являются неоднократными победителями, призёрами и лауреатами региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей. Александр Никитин осмотрел оборудованные помещения, с педагогами учреждения обсудил актуальные вопросы дальнейшего творческого развития.

Традиционно глава региона отдал дань памяти воинам-участникам военных действий Великой Отечественной войны, возложив цветы к мемориалу Памяти «Бессмертный полк».

Кроме того, в День пожилых людей Александр Никитин навестил ветерана-блокадника Анатолия Бизюкина. Анатолий Дмитриевич рассказал губернатору, что любит играть на гармошке, старается быть в курсе общественно-политической жизни своего района, области и страны, интересуется современной проблематикой.

«Желаю крепкого здоровья и долголетия вам и всей вашей большой семье», — сказал Александр Никитин, поздравляя ветерана с праздником и благодаря за многолетний добросовестный труд.

В завершение визита в Мучкапский район губернатор встретился с жителями района для обсуждения вопросов социально-экономического развития муниципального образования.