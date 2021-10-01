Москва, 1 октября, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Для России нынешний рост цен газ в Европе грозит возможными потерями в двух плоскостях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 октября заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Холод

«Все возможные потери находятся в двух плоскостях. Первая: снижение деловой активности в Евросоюзе. Высокие цены на сырьё уже начали бить по европейским предприятиям. Вторая плоскость — обострение межтопливной конкуренции. Так, сейчас наблюдается активное замещение газа углем в электрогенерации», — отметил Фролов.

В обоих случаях спрос на газ может снизиться, рассуждает эксперт.

«Но пока что этот риск перебивается высокими ценами и неизбежным повышением контрактных цен на российский газ к зиме», — указал он.

Политических рисков ситуация, на взгляд эксперта, не несёт.

Вместе с тем 1 октября цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1 тыс. куб. м. На этом фоне власти Франции приняли решение заморозить цены на газ и электричество. Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс в ходе выступления на телеканале TF1.

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