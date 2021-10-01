Москва, 1 октября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Телеведущая Виктория Боня поставила вакцину от коронавируса. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте 1 октября.

Скриншот с YouTube Виктория Боня

https://www.instagram.com/p/CUe9JYCDm0m/

«Сделала сегодня первую прививку от короны… Запомните одно, я не против прививок! Это должен быть ВЫБОР каждого! Я против принудительной медицины», — написала в посте Боня. Подписчики упрекнули её — ранее телеведущая утверждала, что вакцина является «чипированием» населения.

«Не против прививок? Не ты ли, Вика, кричала о зле прививки, бесплодии и других вытекающих последствиях? Какое-то противоречие», — прокомментировала anyalove0.

«А как же чипирование?» — спрашивает _ya_ekaterina.

«Ну зачем врать людям?! Про чипирование больше всех говорила, а на какую-то не понятную вакцину бегом», — негодует gunka_ahmedova 393 .

Ранее Виктория Боня стала обладательницей премии World Bloggers Awards, проводимой в Каннах (Франция). «…я даже не подозревала о номинации, и это стало большим сюрпризом для меня», — прокомментировала свою победу телеведущая.