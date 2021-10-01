Тбилиси, , 22:46 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своём видеообращении, 1 октября размещённом на president.gov.ge, выразила озабеченность усилением напряжённости в стране накануне выборов.

Саломе Зурабишвили President.gov.ge

По словам Зурабишвили, стране больше всего необходимо спокойствие, чтобы провести завтрашние выборы в местные органы власти открыто, справедливо и в свободной обстановке.

Зурабишвили выразила своё отношение к тому, что Михаил Саакашвили якобы уже находится на территории Грузии. Президент заявила, что независимо от того, является ли это событие правдивым или лживым, оно само по себе резко ухудшает предвыборную ситуацию в стране, создавая ещё большую поляризацию в обществе. Зурабишвили призвала не спекулировать на этой теме.

Зурабишвили также выразила неодобрение действиям правительства Грузии, считая, что они способствуют обострению обстановки. По её мнению, именно правительство должно отвечать за пресечение всех попыток дестабилизации в стране накануне выборов.