Тамбов, 1 октября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области проходит Всероссийская научная конференция «Взаимосвязь нравственного и юридического в учении Б.Н. Чичерина», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Выдающиеся представители российской юридической и философской науки, судебной системы обсуждают актуальные вопросы правового регулирования.

Tambov.gov.ru Всероссийская научная конференция «Взаимосвязь нравственного и юридического в учении Б.Н. Чичерина»

В работе конференции сегодня, 1 октября, принял участие глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Он обратился к участникам с приветственным словом. По мнению губернатора, проведение данного мероприятия, объединяющего в своем составе представителей юриспруденции, политологии, социологии, философии, истории федерального и регионального уровня, свидетельствует о его высокой практической значимости.

«Изучение научного наследия нашего земляка Бориса Николаевича Чичерина, в частности, проблем соотношения государства, права и нравственности, свободы и личной неприкосновенности, имеет непреходящую ценность и приобретает особую актуальность в настоящее время, — подчеркнул Александр Никитин. — Уверен, что обмен мнениями между участниками научной конференции позволит разрешить ряд проблемных аспектов правового регулирования и правоприменительной практики».

Он пожелал всем собравшимся плодотворной работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия.

В ходе мероприятия Александр Никитин вручил награды Тамбовской области за заслуги в формировании гражданского общества и правового государства, вклад в повышение правосознания граждан, формирование высокой правовой культуры. Так, премией Тамбовской области имени Бориса Николаевича Чичерина и Георгия Васильевича Чичерина награждена заместитель председателя Тамбовского областного суда Наталия Бурашникова. Премия вручается с 2002 года за заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, создании научных школ, воспитании и подготовке научных кадров в области истории, философии, права на Тамбовщине.

Благодарственными письмами администрации Тамбовской области поощрены доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой международного и европейского права Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Анатолий Ковлер; кандидат политических наук, старший научный сотрудник института философии Российской академии наук, международный эксперт организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, международный эксперт программы развития ООН, ученый секретарь междисциплинарного центра философии права Сергей Чижков; главный редактор журнала «Закон», доктор права университета Эссекса Александр Верещагин, заместитель главного редактора журнала «Судья» Елена Поворова, а также коллектив редакции журнала «Судья».

Отметим, что конференция организована редакцией журнала «Российская юстиция» совместно с администрацией Тамбовской области, Тамбовским областным судом и Домом-музеем Г.В. Чичерина.