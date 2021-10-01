Архангельск, 1 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Архангельской области список резидентов Арктической зоны РФ пополнили пять компаний, три из них собираются открыть в столице региона частные клиники. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

ИА REGNUM Бизнес

«Новые резиденты откроют в Архангельске три новые частные клиники. Благодаря их инвестициям в столице Поморья появится Центр инновационной сосудистой хирургии, который начнет свою работу уже в начале 2022 года, а также две современных стоматологических клиники», — написал глава региона.

На данный момент в Архангельской области зарегистрированы 66 резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ), общий объем инвестиций по всем проектам уже превысил 26,3 млрд рублей, а количество новых рабочих мест по этим проектам составит более 1900.

Как сообщало ИА REGNUM, статус резидента Арктической зоны РФ получила компания, которая планирует построить в Архангельске парк аттракционов.