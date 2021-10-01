Таллин, , 18:41 — REGNUM Памятник эстонским воинам-афганцам в Таллине облит неизвестными красной краской, заявил 1 октября председатель правления таллиннского союза ветеранов Афганистана, локальных войн и конфликтов «Боевое братство» Олег Куликов, передаёт Sputnik.

Советские солдаты в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Куликов «Даже если это какая-то дешёвая «заказуха» перед выборами, то её исполнители всё равно больные люди».

Он напомнил, что памятник посвящён как русским, так и эстонским воинам-интернационалистам. Надпись на памятнике сделана на двух языках.

Комментируя этот инцидент, российское посольство в республике заявило, что полиция города ищет вандалов.

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