Таллин, 1 октября 2021, 18:41 — REGNUM Памятник эстонским воинам-афганцам в Таллине облит неизвестными красной краской, заявил 1 октября председатель правления таллиннского союза ветеранов Афганистана, локальных войн и конфликтов «Боевое братство» Олег Куликов, передаёт Sputnik.
Он напомнил, что памятник посвящён как русским, так и эстонским воинам-интернационалистам. Надпись на памятнике сделана на двух языках.
Комментируя этот инцидент, российское посольство в республике заявило, что полиция города ищет вандалов.
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