Таллин, 1 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Памятник эстонским воинам-афганцам в Таллине облит неизвестными красной краской, заявил 1 октября председатель правления таллиннского союза ветеранов Афганистана, локальных войн и конфликтов «Боевое братство» Олег Куликов, передаёт Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Советские солдаты в Афганистане

Куликов «Даже если это какая-то дешёвая «заказуха» перед выборами, то её исполнители всё равно больные люди».

Он напомнил, что памятник посвящён как русским, так и эстонским воинам-интернационалистам. Надпись на памятнике сделана на двух языках.

Комментируя этот инцидент, российское посольство в республике заявило, что полиция города ищет вандалов.