Ижевск, 1 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. По предварительному прогнозу, в середине следующей недели температура воздуха в Удмуртии немного повысится. Пока же температурный фон на территории республики сохраняется на уровне ниже климатических норм, сообщает республиканский Гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

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В субботу, 2 октября, на основной части территории республики сохранится небольшой дождь. Ближайшей ночью температура воздуха составит +2… +7°С, днем воздух прогреется до +7… +12°С.

3 октября, в воскресенье, существенных осадков не ожидается, на характер погоды начнет влиять гребень антициклона. До середины рабочей недели в ночные часы температуры воздуха будет варьироваться от — 3 °C до +3°С, в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до +7… +12°С. Ночью и утром местами возможен туман.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии после прохладных сентябрьских дней начало октября принесет более теплую погоду. Благодаря обширному антициклону, в республике ожидается запоздалое бабье лето. После прохладных ночей в сентябре воздух немного прогреется.