Брянск, 1 октября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Специалисты межведомственной комиссии разбираются в, предположительно, массовом отравлении учеников в гимназии №3 Брянска. В больницы обратились более 20 детей с признаками кишечной инфекции, сообщили 1 октября в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области.

Школьная столовая

Руководство учебного заведения проинформировало о выявленных фактах недомогания учащихся Роспотребнадзор и Санитарно-эпидемиологическую службу. В лицее введён карантин. По состоянию на 14:00 1 октября 22 ребёнка обратились в лечебные учреждения города.

По указанию прокурора области Александра Войтовича в гимназии начата проверка, по итогам которой и при наличии нарушений закона будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.