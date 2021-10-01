Минск, 1 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Целый ряд заграничных учреждений Белоруссии получил анонимные угрозы о готовящихся взрывах или минировании, они не подтвердились, сообщает 1 октября пресс-служба МИД Белоруссии.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

Отмечено, что сообщения о минировании поступали по электронной почте и содержали однотипные анонимные угрозы.

В странах, где были расположены эти учреждения, с привлечением местных правоохранителей были проведены соответствующие мероприятия по проверке.

Ни в одном из случаев информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября полиция и спецслужбы Австрии и Киргизии проверяли здания белорусских посольств из-за сообщений о заложенной бомбе.