Калуга, 1 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. 1 октября в Калуге со сцены дома музыки в адрес учителей звучали поздравления и слова благодарности. Перед Днем учителя, который отмечается в этом году 5 октября, в Калуге прошло традиционное торжественное собрание, работников образования поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужских учителей поздравили с профессиональным праздником

«В ваших руках будущее нашего города и нашей страны, — обратился к собравшимся Юрий Моисеев. — В формировании личности каждого ребёнка участвуют семья и школа. Вы заботитесь о воспитании подрастающего поколения, делаете всё для того, чтобы наши дети были умными и образованными, прививаете им лучшие душевные качества, растите достойных граждан нашей страны. Искренне благодарю вас за плодотворный труд и любовь к детям. Желаю крепкого здоровья, благополучия, сил и терпения, творческого вдохновения и новых успехов!».

Глава Калуги затронул и вопрос ремонта образовательных учреждений.

«Решением депутатов Городской думы в этом году на ремонт школ было дополнительно выделено 20 миллионов рублей. Перед началом учебного года я вместе с коллегами-депутатами проверил ход ремонтных работ и могу с уверенностью сказать, что многие директора школ уже стали профессионалами в вопросах ремонта и строительства, они отлично справились с поставленными задачами, за что мы им очень благодарны», — отметил Юрий Моисеев.

Пресс-служба Городской думы Калуги Калужских учителей поздравили с профессиональным праздником

Учителей и воспитателей наградили знаками «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», почётными грамотами и благодарственными письмами. Творческие коллективы города подготовили для педагогов праздничный концерт.